Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Roma 1-0

Serie A, alla luce della vittoria degli azzurri contro la squadra di Ranieri ecco come cambia la classifica a pochi minuti da Lazio-Bologna

La domenica di serie A sta per calare il suo sipario, e alle 18 al Maradona è andata in scena la sfida tra Napoli e Roma, con gli azzurri che si impongono grazie al gol di Lukaku. A pochi minuti da Lazio–Bologna, ecco come cambia la classifica di serie A

Napoli 29*

Atalanta 28 punti*

Inter 28*

Fiorentina 28*

Lazio 25

Juventus 25*

Milan 19

Bologna 18**

Udinese 16

Empoli 15

Torino 15*

Roma 13*

Parma 12*

Hellas Verona 12*

Cagliari 11*

Genoa 11*

Como 10*

Lecce 9

Monza 9*

Venezia 8