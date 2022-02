Serie A, fumata nera per l’elezione del presidente di Lega

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Altra fumata nera nell’Assemblea di oggi per eleggere il nuovo presidente della Lega Serie A

Si è chiusa con un altro nulla di fatto l’Assemblea che si è svolta oggi in Lega per eleggere il nuovo presidente. Il nome da votare era quello di Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria, ma i pareri positivi dei giorni scorsi non sono stati confermati.

C’è stato infatti un solo voto a favore del candidato, mentre le altre 19 schede sono state presentate bianche. La terza chiamata ai voti sarà il 23 febbraio, quando il quorum per l’elezione del presidente della Lega Serie A scenderà a 11.