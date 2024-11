Serie A Femminile, Roma Lazio: parte la vendita dei tagliandi

Serie A Femminile che si appresta a vivere il derby capitolino. Parte la vendita per Roma-Lazio del 17 novembre

Parte la vendita dei tagliandi per Roma–Lazio di Serie A femminile. Le biancocelesti il 17 saranno impegnate nella stracittadina.

IL COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che da oggi, venerdì 8 novembre, saranno messi in vendita i biglietti per il derby della Lazio Women in programma domenica 17 novembre alle 15.30 al Centro Sportivo Tre Fontane. Sarà possibile acquistare i biglietti tramite il circuito VivaTicket»

Il settore ospiti contiene 288 posti, il prezzo intero è di 8 euro, ridotto under 16 2 euro.