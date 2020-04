Serie A, elogio ai valori dello sport sul profilo Instagram della Lega

View this post on Instagram

❤️ Passione 👊 Determinazione e sacrificio 😃 Unione e uguaglianza 🤝 Lealtà e rispetto. Questo è il calcio. Questo è lo sport. ⚽✅ // ❤️ Passion 👊 Determination and sacrifice 😃 Union and equality 🤝 Loyalty and respect. This is “calcio”. This is sport. ⚽✅ #IDSDP2020 #GiornataMondialedelloSport #SerieATIM #WeAreCalcio #WeAreOneTeam