Serie A, due biancocelesti nella Top 11 della ventinovesima giornata di campionato: di chi si tratta. Le ultime

Le reti di Castellanos e Zaccagni hanno permesso alla Lazio di tornare alla vittoria contro il Frosinone. I due attaccanti sono stati in grado di mettersi in mostra, conquistando la loro presenza nella Top 11 selezionata dalla Lega di Serie A per la ventinovesima giornata. Di seguito la formazione al completo.

TOP XI VENTINOVESIMA GIORNATA – Falcone; Darmian, Juan Jesus, Theo Hernandez; Zaccagni, Pellegrini, Fabbian, Maldini; Noslin, Zapata, Castellanos.