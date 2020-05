Serie A, Delrio: «Necessario far ripartire il calcio ora!»

A favore della ripresa della Serie A si è schierato anche Delrio ai microfoni di Radio Uno Rai

Continua a tenere banco la possibile ripresa della Serie A e non solo in Italia, con un confronto tra Lega Calcio, Governo e CTS per trovare una accordo sul protocollo per consentire la ripresa della stagione con il minimo rischio. Ai microfoni di Radio Uno Rai, si è così espresso in tal senso l’esponente del PD Graziano Delrio:

«Il calcio secondo me dovrebbe ripartire, ci sono le condizioni perché questo avvenga. Supportiamo il ministro Spadafora nelle aperture che ha fatto recentemente».