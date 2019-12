Serie A, frase shock dell’amministratore delegato della Lega che parla dei problema del razzismo negli stadi

Caos in Serie A dopo l’audio in cui l’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo ha pronunciato una soluzione per risolvere il problema degli ululati razzisti negli stadi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti la frase sarebbe: «Spegniamo i microfoni direzionali, così gli ululati non si sentono».