Serie A, che danno gli stadi chiusi per le società

Per un mese la Serie A giocherà con gli stadi chiusi a causa del Coronavirus: ecco quanto ci rimettono economicamente le società

Anche con il Coronavirus la Serie A non si ferma: la Lega ha infatti deciso di recuperare le partite rinviate e giocare i prossimi turni a porte chiuse. Una decisione drastica ma necessaria per la validità del campionato in una situazione di crisi generale.

Chi ci rimette, in questo caso, sono le società: il danno economico causato dalle entrate mancate è molto importante, secondo a quanto detto dal sito Calcioefinanza.it. La perdita totale per le 29 partite del campionato che si disputeranno con gli impianti senza spettatori, ammonterebbe a €20,6 min per 750’000 spettatori. La nostra lente di ingrandimento va sulla Lazio, che non è tra le più colpite: infatti la società biancoceleste giocherà al momento solo una gara con l’Olimpico chiuso (venerdì 20 marzo contro la Fiorentina ndr) e quindi Lotito perderà circa €554’400 dati i 36’000 spettatori attesi. Un danno economico molto importante per tutto il sistema che però va messo da parte data la situazione sanitaria del paese.