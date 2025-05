Serie A, anticipi e posticipi della 37esima giornata di campionato. Tutti i dettagli sulle gare che verranno disputate

La Lega Serie A ha reso note le gare della 37^ giornata di Campionato. Di seguito il comunicato:

Domenica 18 maggio 2025:

CAGLIARI – VENEZIA

FIORENTINA – BOLOGNA

GENOA – ATALANTA *

HELLAS VERONA – COMO **

INTER – LAZIO

JUVENTUS – UDINESE

LECCE – TORINO

MONZA – EMPOLI

PARMA – NAPOLI

ROMA – MILAN

COMUNICATO– Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all’esito delle gare della 36^ giornata, non avesse

più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato

17 maggio 2025 alle ore 20.45.

** Nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all’esito delle gare della 36^ giornata, non

avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà

sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00.