Serie A, gli allenamenti slittano al 18 maggio: ripresa il 10 giugno?

Dal 18 maggio via libera agli allenamenti collettivi: scivola ancora la data dell’ipotetica ripresa del campionato

Conte è stato chiaro: dal 4 maggio potranno riprendere gli allenamenti gli atleti individuali, dal 18 via libera per le sessioni collettive. Slitta ancora la ripresa sui campi dei centri sportivi, i giocatori dovranno quindi continuare con gli allenamenti casalinghi, posticipando anche le visite mediche e tutti i test del caso.

Quando si tornerà a giocare? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a questo punto si può ipotizzare il 14 giugno come data utile (con i recuperi il 10) per il ritorno sul rettangolo verde, considerando almeno 3 settimane per allenarsi ed evitare brutti infortuni.

La deadline posta dalla UEFA rende tutto più complucato, per questo anche l’ipotesi del playoff resta viva.