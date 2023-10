Sergio Rodriguez: «Pedro al Tenerife? Ecco cosa ne penso». Le parole del cestista doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi nel basket

Sergio Rodriguez, doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi nel basket e campione del mondo con la propria nazionale, è stato ospite del programma Radio Club Deportivo. Il cestista è originario di un comune vicino Tenerife e per questo segue anche le vicende legate alla squadra di calcio. A questo proposito, gli è stato chiesto cosa ne pensasse dell’attaccante della Lazio Pedro e del sogno dei tifosi di vederlo vestire un giorno la maglia del club. Le sue parole:

PAROLE– «Si sta divertendo. Si è ambientato bene in Italia e sono molto contento per lui. Ha avuto una carriera straordinaria, facendo sempre bene nelle squadre in cui è stato e cambiando club molto poco. Questo significa che è un ragazzo amato e apprezzato».