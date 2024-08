Sergio Rico sul suo futuro: «Voglio solo giocare, in Italia? Mi piacerebbe molto» - Lazio News 24

Sergio Rico, l’ex portiere del Psg rilascia alcune dichiarazioni relative al suo futuro rivelando che gli piacerebbe tornare a giocare

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto in merito al suo futuro l’ex portiere del Psg Rico, il quale rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Adesso voglio solo tornare in campo. Magari in Italia. Me encanta. Ho avuto tanti allenatori e compagni italiani. Mi hanno chiamato varie squadre in passato: il Napoli è stata la prima, poi la Lazio. Non molto tempo fa anche il Milan. E poi c’è grande calore nel vostro calcio: mi ricorda molto quello che ho vissuto a Siviglia