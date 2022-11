Serbia, i convocati di Stojković per Qatar 2022: c’è Milinkovic

Serbia, Stojkovic ha diramato l’elenco dei convocati per il Mondiale in Qatar: tra i chiamati, anche i fratelli Milinkovic

Non può che essere tra i protagonisti della sua Serbia. Sergej Milinkovic Savic è infatti rientrato nell’elenco dei convocati di Stojkovic per il Mondiale in Qatar. Nella lista, anche il fratello Vanja.

Portieri: Predrag Rajković, Vanja Milinković Savić, Marko Dmitrović;

Difensori: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Stefan Mitrović, Filip Mladenović, Srđan Babić, Strahinja Eraković.

Centrocampisti: Saša Lukić, Uroš Račić, Nemanja Maksimović, Nemanja Gudelj, Filip Kostić, Sergej Milinković Savić, Andrija Živković, Marko Grujić, Ivan Ilić, Darko Lazović.

Attaccanti: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Dušan Tadić, Filip Đuričić, Nemanja Radonjić.