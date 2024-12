Scuola Calcio Lazio, tre medaglie d’oro per i giovanissimi aquilotti: tutti i dettagli

Volano più in alto di tutti ben tre squadre di giovanissimi aquilotti della Scuola Calcio Lazio

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO- Volano più in alto di tutti ben tre squadre di giovanissimi aquilotti della Scuola Calcio. Arrivano ben tre medaglie d’oro nei tornei disputati delle squadre biancocelesti.

La Lazio Under 11 del tecnico Mattia Santini trionfa alla Latium Cup 2024. Gli aquilotti classe 2014 superano il girone eliminatorio grazie alle vittorie di 3-2 contro il DF Academy e l’1 a 0 contro il Savio. Nella semifinale la Lazio si aggiudica la sfida con la Lodigiani 2-0 grazie alle reti di Pezzettone e Siciliani. Nell’ultimo atto della kermesse, la Lazio incontra la Roma. Il derby della Capitale si tinge di biancoceleste, trionfano le aquile 2-1, è Siciliani a siglare la doppietta e far volare la squadra più in alto dei giallorossi. La Lazio Under 11 di Mattia Santini si prende derby e finale conquistando il primo posto alla Latium Cup.