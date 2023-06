Scuola Calcio Lazio, nella giornata di oggi al via le iscrizioni per la prossima stagione. Comunica che oggi apriranno le iscrizioni alla Scuola Calcio per i ragazzi nati negli anni 2014, 2015 e 2016

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che le iscrizioni per la prossima stagione della Scuola Calcio sono aperte. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che oggi, lunedi 12 Giugno, apriranno le iscrizioni alla Scuola Calcio S.S.LAZIO 23-24 per i ragazzi nati negli anni 2014, 2015 e 2016.E` possibile fare richiesta di iscrizione compilando il seguente modulo (clicca qui) *Si ricorda che la richiesta non certifica l`avvenuta iscrizione alla scuola calcio per la stagione 2023/24: sarà premura della segreteria comunicare l`esito della vostra domanda»