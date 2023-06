Scuola Calcio Lazio, le aquile di mister Nava trionfano al Torneo ‘Benito Stirpe’. Un’altra medaglia d’oro per le giovani aquile

Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica il trionfo delle giovanissime aquile al Torneo ‘Benito Stirpe’.

COMUNICATO– «La stagione 2022/2023 è ormai agli sgoccioli anche per i giovanissimi della Scuola Calcio biancoceleste, ma gli aquilotti continuano a volare più in alto di tutti. La squadra Under 10 allenata da Lorenzo Nava si aggiudica il Torneo ‘Benito Stirpe’. Le giovanissimi aquile classe 2013 superano il girone eliminatorio vincendo 4-1 contro il Ladispoli e 2-1 contro i padroni di casa del Frosinone, mentre non vanno oltre il pari di 1-1 con il Vives. Grazie al primo posto nel mini girone, la Lazio conquista direttamente la finalissima. I biancocelesti si impongono 3-1 contro i ragazzi classe 2012 dell’Accademia Calcio Roma, entrano nel tabellino dei marcatori D’Ascenzi, Serra e Umbrello. Gli aquilotti di mister Nava mettono in cassaforte un’altra medaglia d’oro e trionfano anche nella 5^ edizione del Torneo ‘Benito Stirpe’»