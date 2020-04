Calciomercato, alla Lazio piace Scuffet: anche il Torino sul giocatore

Calciomercato, la Lazio segue Scuffet: il portiere dell’Udinese, in prestito allo Spazio, può affiancare Strakosha

La Lazio cerca un secondo portiere da affiancare a Strakosha: il futuro di Proto e Guerrieri è ancora da definire, ma la società si sta guardando intorno e l’idea si chiama Scuffet.

L’estremo difensore, di proprietà dell’Udinese ma in forza allo Spezia – come riportato da SerieBnews.com – è seguito anche dal Torino per il post Sirigu.

Il classe ’96, per ora, è solo uno dei tanti nomi accostati alla società biancoceleste: il toto nomi è destinato ad arricchirsi con altr candidature nelle prossime settimane.