Scudetto, Balzaretti: «La Juve è in cerca d’identità e la Lazio non fa le Coppe…»

Federico Balzaretti, ex difensore della Roma, ha analizzato la lotta Scudetto ed il momento della Lazio

La Lazio è una delle tre contendenti per lo Scudetto. Agganciati saldamente a Juventus ed Inter, un solo punto allontana i biancocelesti e la sfida di domenica contro i nerazzurri diventa un crocevia importantissimo. A Mediagol.it, le parole dell’ex giocatore Federico Balzaretti:

«Il nostro campionato è tornato a essere internazionale. Per quanto concerne la lotta Scudetto, ci sono tanti fattori da prendere in considerazione. La Lazio non fa le Coppe e la Juventus è ancora alla ricerca della propria identità. L’Inter sta facendo un lavoro straordinario grazie a Conte».