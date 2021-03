Sconcerti: «Il Milan bene per la Champions, Lazio e Roma non molto»

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato della lotta al piazzamento in Champions League ai microfoni di TMW Radio

Una corsa che comincia a farsi sempre più intrigante, con molte squadre concentrate in pochi punti. La lotta per il piazzamento in Champions League, infatti, vede coinvolte Milan, Juventus, Roma, Atalanta, Napoli e Lazio, tutte in solo 9 punti. Di questa corsa ha voluto parlare anche il noto giornalista Mario Sconcerti.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha affermato: «La vittoria del Milan è importante per questo. Rimane in scia all’Inter ma soprattutto tiene lontane le altre e sta facendo bene per la Champions. Lazio e Roma, invece, non sono squadre perfette. La Lazio ha perso punti già nella prima parte della Champions e il ko col Bayern non le ha giovato. Alla Roma mancano i primi venti minuti, ma la Roma può migliorare notevolmente».