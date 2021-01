Sconcerti: «Caicedo ideale per la Fiorentina. Può giocare con Vlahovic»

Il giornalista Mario Sconcerti parla del possibile trasferimento di Caicedo alla Fiorentina. Le sue parole sul giocatore

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio di Caicedo e di un possibile trasferimento alla Fiorentina.

«Caicedo soluzione ideale per la Fiorentina? Penso di sì. Ma capisco anche che il giocatore, a 32 anni, voglia tanti soldi. Vero che oggi ormai si gioca bene anche avanti d’età, e lui fisicamente è integro: lo ritengo ideale per giocare con due punte assieme a Vlahovic. Tra le varie soluzioni, sarebbe veramente la migliore. La Fiorentina non può continuare a giocare con cinque difensori e una seconda punta che non fa gol, più un centravanti a cui non arriva un pallone».