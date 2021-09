Scarpa d’oro 2020/21, premiato Lewandowski: è il successore di Immobile

Robert Lewandowski è stato premiato con la scarpa d’oro per la stagione 2020/21: il polacco succede a Ciro Immobile

Grazie ai 41 gol segnati lo scorso anno in Bundesliga, Robert Lewandowski è stato premiato oggi con la scarpa d’oro 2020/21. Il polacco succede quindi a Ciro Immobile. Il numero 9 del Bayern Monaco ha espresso così tutta la propria soddisfazione:

«Sono molto felice, è un grande onore. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e tutto il Bayern: non avrei potuto vincere questi trofei senza il loro supporto. Nello sport, come in tutta la vita, è fondamentale apprezzarsi e sostenersi a vicenda, cercare di essere un modello per gli altri. Per questo dedico questo premio a tutte le persone che ogni giorno mi stanno accanto. Sono molto contento di quello che abbiamo raggiunto insieme come squadra. Grazie mille».