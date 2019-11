Ciro Immobile continua a regalare emozioni

Ciro Immobile continua a lottare anche nella classifica della Scarpa d’Oro. L’attaccante della Lazio è attualmente terzo a quota 28. Al momento in testa c’è Lewandowski del Bayern Monaco a quota 32 con alle sue spalle Sorga del Flora Tallinn con 29 punti: Sorga è destinato a essere superato da Ciro visto che il campionato in Estonia è terminato. Alle spalle del biancoceleste c’è Shkurin dell’Energetik-BGU Minsk fermo a 25.5. Se il centravanti della Lazio continuerà a segnare con questa regolarità, la vetta della classifica non sembra irraggiungibile. La stagione poi è ancora lunga e considerando che alcuni campionati sono molto più in là con il calendario, è lecito sognare in grande. Ecco la top ten della Scarpa d’Oro:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) – 32 punti

2- Sorga (Flora Tallinn) – 29 punti

3- Immobile (Lazio) – 28 punti

4- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) – 25.5 punti

5- Buya Turay (Allsvenskan) – 22.5 punti

5- Haaland (Salisburgo) – 22.5 punti

7- Werner (Lipsia) – 22 punti

7- Kis (Zalgiris Vilnius) – 22 punti

7- Vardy (Leicester) – 22 punti

10- Wilczek (Bronby) – 21 punti

10- Tankovic (Hammarby) – 21 punti

10- Soder (Goteborg) – 21 punti