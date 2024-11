Scaloni: «Castellanos? Tutti hanno la possibilità di giocare per l’Argentina perchè c’è del potenziale importante»

Scaloni, il ct argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo una panoramica sui giocatori convocati e include anche il biancoceleste

Ai microfoni dei media argentini ha parlato Scaloni, il quale ha rilasciato alcune considerazioni sulle convocazioni per la sua Argentina, includendo anche Castellanos della Lazio anche lui scelto per gli impegni della nazionale campione del mondo

CASTELLANOS – Se sono venuti tanti ragazzi è perché c’è del potenziale. L’Argentina è una fucina di giocatori e bisogna avere voglia di dare loro quella responsabilità di giocare per la Nazionale. Poi tocca a loro indossare la maglia e non toglierla più . La possibilità ci sarà ancora. Ho deciso bene la squadra, sarà abbastanza simile all’ultima partita, con la Bolivia. Non glielo ho confermato, ho qualche dubbio