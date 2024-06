Scaloni, SQUALIFICA e multa in Copa America: ecco COSA É SUCCESSO

Lionel Scaloni è stato squalificato e multato durante la Copa America: ecco cosa è successo al ct dell’Argentina

Squalifica e pesante multa per Lionel Scaloni, ct dell’Argentina in Copa America. Il tecnico, che ha indossato la maglia della Lazio nella stagione 2007/08, salterà la sfida contro il Perù di questa notte.

Il Motivo? Durante l’intervallo della sfida tra l’albiceleste e il Cile la nazionale campione del mondo ci ha messo più dei 15 minuti pattuiti per rientrare in campo. Un comportamento avvenuto anche in precedenza contro il Canada, ma questa volta il giudice sportivo ha deciso di punire il CT: per lui una multa di 14 mila dollari e la squalifica. Al suo posto siederà in panchina uno tra Ayala e Samuel.