Saurini: «Se la Lazio batte il Torino torna in corsa per la Champions»

L’ex giocatore della Lazio Giampaolo Saurini ha parlato del campionato dei biancocelesti e della lotta per il quarto posto

Una stagione complicata e molto combattuta per la Lazio, ancora aggrappata con le unghie al carro delle pretendenti per la Champions League. I biancocelesti sono a 6 punti dal quarto posto, occupato al momento dall’Atalanta, ma devono ancora recuperare una partita contro il Torino.

Della corsa della squadra di Inzaghi all’Europa che conta ha voluto parlare anche Giampaolo Saurini, ex giocatore biancoceleste, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha affermato: «Se la Lazio riesce a battere il Torino nel recupero del match torna in corsa per la Champions League. Inoltre deve affrontare ancora Napoli e Roma. I biancocelesti si giocano il quarto posto con loro e con l’Atalanta: la Juve non penso possa crollare ancora, quindi credo che otterrà almeno il terzo posto».