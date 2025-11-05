Lazio Primavera, testa al Sassuolo: decisa la designazione arbitrale per il prossimo match di campionato

Lazio Primavera, i biancocelesti saranno ospiti del Sassuolo in un match fondamentale per ritrovare la vittoria. La designazione arbitrale.

Dopo il pareggio casalingo contro il Milan che ha interrotto il digiuno di punti, la Lazio Primavera è pronta a scendere sul campo sul Sassuolo per cercare di ritrovare il successo che manca ormai da un mese.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

In classifica i biancocelesti sono quattordicesimi con 11 punti in 10 gare. Il Sassuolo ha quattro lunghezze in più ed è reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta. Questa la designazione arbitrale della sfida:

ARBITRO: Deborah De Bianchi di Prato

ASSISTENTI: Davide Riganese e Davide Merciari