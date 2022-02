Sassuolo, Dionisi accusa: «Espulsione? Siamo piccoli rispetto alla Roma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Sassuolo Dionisi non le manda a dire dopo l’espulsione di Ferrari contro la Roma

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo la gara con la Roma.

ESPULSIONE – «Non dire mai niente non è giusto: Kumbulla andava ammonito prima, e ho notato che a noi invece qualche ammonizione arrivava subito. Un peccato non poter giocare le partite in undici, già è difficile dopo aver giocato giovedì noi e martedì la Roma… Siamo una piccola squadra rispetto alla Roma, ma posso solo fare i complimenti ai miei. Sicuramente in undici contro undici l’avremmo vinta, stavamo assaporando anche in undici contro dieci».