Sassuolo, Carnevali: «Ripresa degli allenamenti? Alcuni parlavano in modo irresponsabile»

Sassuolo, le parole del ds dei neroverdi Carnevali in merito alla ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A

La possibile ripresa degli allenamenti ha creato non poche polemiche nel mondo del calcio. Tra chi avrebbe voluto riprendere questa settimana, Lazio e Napoli in primis, e chi invece non ritiene opportuno riniziare in questo momento. Anche il ds del Sassuolo Carnevali si è espresso in merito ai microfoni di TeleLombardia.

«Riprendere gli allenamenti? Molte persone parlavano in modo irresponsabile, in una situazione drammatica come quella di adesso non si può pensare di far svolgere allenamenti ai ragazzi. Sono rimasto allibito, alcuni si giustificavano dicendo che non ci fosse l’obbligo di non allenarsi».