Sarri vs Pioli, Piscedda: «Lo scontro si deciderà a centrocampo»

In vista di Lazio-Milan, Piscedda ha parlato dei due modi di giocare degli allenatori Sarri e Pioli

Quella tra Lazio e Milan sarà anche una sfida in panchina tra Maurizio Sarri e Stefano Pioli. A parlare dei due modelli di gioco è stato l’ex biancoceleste Massimo Piscedda ai microfoni di Radiosei.

SARRI VS PIOLI – «Il 4-2-3-1 si incastra benissimo col 4-3-3. Il Milan ha la base larga, la Lazio una base alta. Mi aspetto Tonali e Kessie in pressione su Milinkovic e Luis Alberto. Sono pragmatici, si specchiano poco. Sappiamo che se marcati, i centrocampisti della Lazio fanno fatica. La partita sta lì, in quei duelli individuali in mezzo al campo. Anche sugli esterni ci sono duelli interessanti: Calabria-Zaccagni e Lazzari-Leao, ma credo che l’indirizzo alla gara verrà dato dallo scontro fra i centrocampisti».