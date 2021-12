Sarri vs Gotti, l’altra faccia di Lazio-Udinese: i precedenti

Sarri oggi si ritroverà di fronte Gotti, suo collaboratore al Chelsea: ecco i precedenti tra i due allenatori

Sarri oggi si ritroverà di fronte Gotti, suo collaboratore al Chelsea. Insomma, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, un passato insieme e un presente da sfidanti. I due a Londra hanno conquistato un’Europa League e un terzo posto. Poi, una volta passato alla Juventus, il buon Maurizio scelse Martusciello come vice, con il suo compagno di viaggio in terra inglese accasatosi all’Udinese.

Il mister biancoceleste, in conferenza stampa, ha elogiato il suo collega e avversario. Tra i due ci sono già stati due incroci: il primo, il 15 dicembre 2019, è stato Juventus – Udinese 3-1, mentre la second,a il 23 luglio 2020, Udinese – Juventus 2-1. Il bilancio quindi è in parità, con una vittoria a testa. Una motivazione in più per la partita di questa sera.