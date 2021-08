Sarri stregato dai tifosi: «Spero di costruirci un legame importante»

Sarri è stato accolto all’Olimpico dai tifosi di casa, gli stessi che ha elogiato e ringraziato al termine del match: ecco le sue parole

Voluto, fortemente desiderato, ora acclamato: i tifosi della Lazio hanno amato Sarri, ancor prima che si sedesse sulla panchina della Lazio. Un amore che sta trovando reciprocità nelle parole del tecnico, il quale – nella conferenza stampa post Spezia – ha dichiarato essere «straordinario».

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE

«Il popolo laziale è una grandissima sorpresa per me. Ho torvato un livello di entusiasmo straordianrio, il clima era bellissimo, la Curva ha reagito al gol ancora prima della squadra. Tutti erano in piedi per recuperare palla e risultato. Mi stanno sorprendendo tantissimo, spero di poterci costruire qualcosa di importante».