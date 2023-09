Sarri su Immobile: «Giocatore indispensabile per questa squadra» Le parole del tecnico

Alla vigilia della partita di Champions contro l’Atletico Madrid, il Comandante della Lazio, Maurizio Sarri, ha presentato la gara in conferenza stampa:

IMMOBILE– «Immobile ha il destino dei grandi bomber, è un giocatore di cui non puoi fare a meno in cui segna, criticato quando non lo fa. È così per chi fa 30 gol a stagione, ora la squadra sta dando poca profondità, questo ci costa qualcosa a livello realizzativo. La squadra deve aiutarlo e deve farlo lui cercando profondità. Io penso che ci sia la possibilità di vederli insieme, quando Luis andrà in fatica ci sarà la chance »

