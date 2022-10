Sarri: «Scudetto? La più grande cazzata che possono fare i giocatori...»

Maurizio Sarri ha toccato anche l’argomento scudetto durante la conferenza stampa di vigilia di Sturm Graz-Lazio

Maurizio Sarri ha toccato anche l’argomento scudetto durante la conferenza stampa di vigilia di Sturm Graz-Lazio. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Scudetto? Siamo all’inizio. A livello tattico siamo a buon punto. Il percorso sulla mentalità invece lo abbiamo ripreso da zero, stiamo cercando di crescere sotto questo punto di vista. La più grande cazzata che possono fare i giocatori è ascoltare chi parla di scudetto. Purtroppo Roma è specializzata in questa esaltazione e poi nel ritorno nella polvere in una settimana. Per essere competitivi, non vincenti, dobbiamo ancora crescere tanto».