Sarri pronto a ritornare in campo: l’allenatore della Lazio vuole essere al fianco dei suoi giocatori. Ecco quando riabbraccerà la squadra

Sarri prepara il ritorno in campo. Già oggi pomeriggio il tecnico sarà al fianco della squadra per preparare la sfida contro il Napoli

Il 2025 si chiude con una notizia incoraggiante per l’ambiente biancoceleste: Sarri è pronto a tornare pienamente operativo a Formello. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico guiderà oggi pomeriggio l’ultima seduta di allenamento dell’anno solare, prima del giorno di riposo concesso alla squadra nella giornata di giovedì. Un rientro atteso e significativo, che restituisce continuità al lavoro della Lazio in un momento delicato della stagione.

Dopo l’operazione programmata di ablazione transcatetere e appena due giorni di riposo, Sarri tornerà a dirigere l’attività sul campo insieme a tutto il suo staff. La sua presenza sarà costante nei prossimi giorni: guiderà la doppia seduta di venerdì, la rifinitura di sabato pomeriggio e, soprattutto, sarà regolarmente in panchina domenica allo stadio Olimpico. Un segnale chiaro della volontà dell’allenatore di essere vicino alla squadra in una fase cruciale.

Il rientro di Sarri rappresenta molto più di una semplice ripresa delle normali attività. La Lazio sta preparando la prima partita del nuovo anno e lo farà sotto la guida diretta del proprio allenatore, elemento fondamentale per mantenere alta la concentrazione e curare ogni dettaglio tattico. Nel pomeriggio, il tecnico riabbraccerà il gruppo per riprendere il filo del lavoro interrotto, trasmettendo idee, ritmo e identità di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

L’appuntamento che attende i biancocelesti è di quelli che non passano inosservati. All’Olimpico arriverà il Napoli, ex squadra di Sarri, ora guidata da Antonio Conte. Una sfida carica di significati, personali e sportivi, che rende ancora più simbolico il ritorno del tecnico in panchina. Impossibile pensare di mancare a una gara del genere, soprattutto per un allenatore che ha lasciato un segno profondo nella storia recente del club partenopeo.

La presenza di Sarri offre anche serenità all’ambiente. Giocatori e staff possono contare nuovamente sulla sua leadership quotidiana, fondamentale per affrontare un avversario di alto livello e iniziare il 2026 con il piede giusto. Il lavoro a Formello proseguirà senza strappi, con l’obiettivo di arrivare alla sfida con il Napoli nelle migliori condizioni possibili.

Il ritorno di Sarri, dunque, chiude l’anno con un messaggio positivo: la Lazio riparte dal suo allenatore, dalla sua visione e dalla sua determinazione, pronta ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.