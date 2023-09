Sarri risolve il problema Immobile in due mosse: ecco cosa ha chiesto alla Lazio per aiutarlo: il punto sull’attaccante biancoceleste

Non un inizio di campionato strepitoso per Ciro Immobile, che in quattro giornate, ha segnato soltanto un gol, per di più su rigore.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri avrebbe fatto una richiesta specifica alla Lazio e al capitano biancoceleste: alla squadra avrebbe chiesto di servirlo di più in profondità, mentre allo stesso Ciro, di concentrarsi solo in quella metodologia di attacco verso il fondo.