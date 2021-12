Sarri riflette in vista del Galatasaray: ballottaggio tra Pedro e Muriqi

In caso di forfait di Immobile, Sarri deve sciogliere il dubbio tra Pedro e Muriqi in attacco: favorito lo spagnolo con Zaccagni esterno

Ciro Immobile le proverà tutte per essere a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di giovedì sera contro il Galatasaray in Europa League ma in caso di (probabile) forfait, il Comandante dovrà nuovamente ridisegnare l’attacco. Domenica a Genova è entrato Muriqi, ma la prestazione del ksoovaro è stata disastrosa. I biancocelesti si sono abbassati troppo non producendo più nulla a livello offensivo.

Per questo al momento il favorito, come riporta il Corriere dello Sport, sembra essere Pedro, con l’ottimo Zaccagni visto a Genova e il riposato Felipe Anderson sugli esterni. Il dubbio verrà sciolto nell’immediata vigilia: tutto dipende da Ciro