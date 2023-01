Sarri prepara il rilancio di Maximiano. E Provedel…

Maurizio Sarri è pronto a rilanciare Maximiano: il portiere spagnolo pronto per la Coppa Italia. Provedel confermato col Sassuolo

Si avvicina il rientro di Maximiano tra i pali della porta della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Maurizio Sarri è pronto a rilanciare il portiere spagnolo nella gara di giovedì prossimo in Coppa Italia contro il Bologna. Proprio quel Bologna contro cui lo scorso 14 agosto Maximiano esordì per poi essere espulso dopo soli 6 minuti perdendo di fatto la titolarità a favore di Provedel. Il test di Coppa sarà utile a Sarri per capire se l’alternanza potrà continuare anche in Conference League, competizione che ripartirà da febbraio.

Prima però c’è la trasferta col Sassuolo nella quale toccherà ancora a Ivan Provedel. L’ex Spezia, prima del meritato riposo infrasettimanale, avrà l’occasione per cominciare quel percorso di risalita mentale e fisica dopo un periodo, l’ultimo, abbastanza complicato.