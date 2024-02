Sarri a Sky: «Sentiamo poca pressione, non è che la Lazio andrà in Champions ogni anno»

Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport prima del match tra Fiorentina e Lazio: le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti

Ai microfoni di Sky, prima di Fiorentina-Lazio, è intervenuto Maurizio Sarri.

COME STA LA LAZIO FISICAMENTE – «Non è neanche facile capirlo. Al di là degli infortuni a livello di condizione e stanchezza non è facile capirlo. Giochiamo ogni 3 o 4 giorni, non è che gli allenamenti possono essere impegnati. L’aspetto mentale conta tanto, speriamo di essere arrivati pronti e credo che lo siamo».

PRESSIONE DI INSEGUIRE – «Non è che la Lazio in Champions ci andrà tutti gli anni. Di pressione ne sentiamo poca, concentriamoci partita dopo partita senza avere momenti di esaltazione per una vittoria o di delusione per una sconfitta».

QUANTO E’ DIFFICILE STASERA – «E’ una partita molto simile alle ultime due. Ha la stessa nostra forza dal punto di vista tecnico, sarà difficile».