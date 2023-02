Sarri: «In questo momento non possiamo vincere la Conference. Ecco le due favorite». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cluj–Lazio.

VINCERE LA CONFERENCE – In questo momento no, noi abbiamo sette-otto assenze e siamo chiaramente in difficoltà. Non è un alibi ma una difficoltà in più. Se domani non siamo intelligenti… Loro sono più fisici e abituati a fare certe gare. Dobbiamo essere molto bravi mentalmente e poco superficiali. Ho paura che le percentuali di Dan non siano giuste. Nel torneo ci sono due-tre squadre di altissimo livello. Se penso al West Ham… Sono di grande livello anche se leggi la classifica di Premier pensi altro. C’è il Villarreal. Poi vengono fuori sempre sorprese. Ma pensiamo a domani, non a giugno.

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SARRI