Sarri, le parole sulla Lazio nel 2019: «Se continuano così...»

Sarri nel corso della sua esperienza in bianconero ha sempre dispensato belle parole per la Lazio. Ecco cosa disse nel 2019

Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo tecnico della Lazio, squadra che in passato ha fatto soffrire il tecnico toscano. Nel corso della sua esperienza alla Juve infatti, sono arrivate due sconfitte cocenti contro i biancocelesti: una nel girone d’andata, l’altra ben più pesante in Supercoppa Italiana.

Il tecnico al termine delle due sfide aveva dedicato parole d’elogio verso la squadra di Simone Inzaghi: «Non è la mia bestia nera, forse in questo momento attraversano un momento di forma migliore di noi, magari tra qualche tempo li portiamo via di peso dal campo. Certo che se dovessero continuare così, c’è poco da fare per tutti».