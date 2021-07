Sarri, la sua rivoluzione è totalizzante: una svolta non solo tecnica

L’arrivo di Maurizio Sarri ha segnato una vera e propria rivoluzione in casa Lazio: la svolta non è solo tecnica

Il ritiro di Auronzo di Cadore ha innanzitutto chiarito una cosa: con l’arrivo di Maurizio Sarri, in casa Lazio, è iniziata una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione che, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, non è solo tecnica, ma va a toccare anche altri aspetti.

L’ex Napoli non è solo un allenatore, ma è già diventato a tutti gli effetti il punto di riferimento imprescindibile per squadra e società anche fuori dal campo. Il pensiero va all’addio di Angelo Peruzzi, nato forse, come sottolinea, il quotidiano sportivo, dalla consapevolezza che con Sarri il suo ruolo si sarebbe ridimensionato. D’altronde il caso Luis Alberto ha dimostrato che il mister è in grado di sobbarcarsi e risolvere persino le questioni più delicate e spinose. Una novità vera. Ma questo è il risultato di avere un panchina un vero Comandante.