Sarri Lazio, retroscena da Formello: confronto acceso coi calciatori. Cosa ha detto il tecnico

Sarri-Lazio, retroscena da Formello: spunta il dialogo avuto coi calciatori dopo la disfatta di Bergamo contro l’Atalanta

Il Messaggero oggi in edicola svela il contenuto del confronto tra Maurizio Sarri e la sua Lazio a Formello dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta:

«Se dovete fare il compitino per farmi contento, non va bene né per me né per voi. È evidente che c’è qualcosa che non va. Se siete stanchi e non avete le p… di dirmelo, andate da Lotito».