Sarri nel post partita: «Mi fa piacere la vittoria per la squadra e i tifosi! E' una stagione difficile. Sui singoli...» - Lazio News 24

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 20a giornata del torneo di Serie A contro il Verona. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

VITTORIA – «Mi fa piacere per la mia squadra tornare alla vittoria e anche per i nostri tifosi! Sono rimasto sorpreso da quello che avevano preparato e mi fa piacere. La stagione è questa, è difficile: iniziamo col blocco mercato, tanti infortuni. A livello di Serie A non ho mai attraversato difficoltà del genere. Io vado al campo per l’allenamento volentieri».

NUOVI INNESTI – «Penso che i messaggi sono positivi, ma prima di dare dei giudizi, penso che ci voglia una conoscenza un po’ più profonda in allenamento in primis. Conoscere pregi e difetti per metterli nelle condizioni. Ora si può parlare di piccole sensazioni tutto sommato positive. Si mettono a disposizione ed è tanta roba, uno con più esperienza in Europa, l’altro no! Vediamo, stiamo vaneggiando però».

FEDELISSIMI – «Lazzari è in un periodo positivo, ma quando ci sono queste squadre, lui ha la capacità d’ingresso da terzo uomo e li mette in difficoltà. Mario ha delle potenzialità di grandissimo livello. Romagnoli sa guidare la difesa molto bene. Tornando a Mario, si deve togliere fronzoli a livello di impostazione e poi può diventare straordinario».

SOGNO – «Mi sono affezionato ai miei, se avessi la bacchetta magica, li farei migliorare un attimino e terrei proprio loro».

