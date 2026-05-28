Convocati Albania, Hysaj figura nella lista di Maran! A breve gli impegni con Israele e Lussemburgo

Convocati Albania, Elseid Hysaj è stato chiamato in causa dal Ct Rolando Maran! In agenda le amichevoli con Israele e Lussemburgo

Il nuovo Commissario tecnico dell’Albania, Rolando Maran, ha diramato le prime convocazioni in vista delle amichevoli contro Israele (3 giugno) e Lussemburgo (6 giugno). Tra i 27 giocatori scelti figura Elseid Hysaj, ormai ex terzino della Lazio, che lascerà la Capitale alla scadenza del contratto a giugno. La chiamata in Nazionale rappresenta un momento importante per il difensore albanese, che affronterà le prime gare sotto la guida di Maran, appunto, subentrato a Sylvinho solo poche settimane fa. L’ex biancoceleste si prepara così a chiudere il capitolo laziale e concentrarsi sulla prossima sfida internazionale. La lista:

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«Portieri: Alen Sherri, Simon Simoni, Pano Qirko

Difensori: Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Bujar Pllana, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj, Andi Hadroj

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Taulant Seferi, Anis Mehmeti

Attaccanti: Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni, Cristian Shpendi».