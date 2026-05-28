Stadio Flaminio, prende il via la Conferenza dei servizi preliminare! Cosa filtra

Stadio Flaminio, è iniziata la Conferenza dei servizi preliminare in merito al progetto! Lotito ha messo in risalto i punti principali

Il lungo cammino per la nuova casa sportiva è ufficialmente iniziato con un fondamentale vertice operativo. L’incontro che ha aperto la conferenza preliminare dei servizi per il progetto della Lazio incentrato sulla riqualificazione e ampliamento dello Stadio Flaminio si è svolto in un clima definito estremamente positivo e costruttivo. La riunione tecnica, svoltasi da remoto, ha preso il via alle ore 12 e ha visto la partecipazione dei vertici. Il presidente Claudio Lotito ha illustrato personalmente il piano preliminare, focalizzandosi sugli interventi strutturali necessari per dare nuova vita all’impianto capitolino!

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I dettagli del progetto per lo Stadio Flaminio

Durante l’importante confronto istituzionale, il patron ha voluto dare un fortissimo risalto ai punti principali della proposta per lo Stadio Flaminio. Come riportato dall’agenzia di stampa ItalPress, l’attenzione si è concentrata sulle tematiche legate alla mobilità urbana, con un riferimento specifico alle soluzioni adottate per i parcheggi dei tifosi. Inoltre, il numero uno del club ha mostrato i piani pensati in termini di risparmio energetico, senza trascurare il tema del vincolo architettonico che tutela l’opera. La società intende superare gli ostacoli proponendo un’area moderna ed efficiente.

L’iter burocratico per lo Stadio Flaminio

Con la giornata odierna prende il via un cronoprogramma ben definito per lo Stadio Flaminio. Inizia adesso un iter amministrativo della durata di 45 giorni, a cui potrebbe aggiungersi qualche settimana di ulteriore proroga tecnica, necessario per l’esame dei documenti. Al termine di questo periodo, gli esperti dei vari enti presenteranno i propri pareri vincolanti e le prescrizioni utili. Tali indicazioni dovranno essere utilizzate dalla dirigenza per poter redigere il progetto definitivo dell’opera. Il sogno dei sostenitori compie così un balzo in avanti concreto verso la definitiva realizzazione!