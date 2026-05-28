Tavano (Ag. Mandas): «Il ragazzo è stato sfortunato! L’allenatore l’ha rimandato indietro nelle gerarchie»

Diego Tavano, agente di Christos Mandas, è intervenuto in merito al futuro del portiere greco! Le dichiarazioni

Il futuro di Christos Mandas è al centro dell’attenzione della Lazio. Intervenuto a DoppioPasso Podcast, Diego Tavano, intermediario che ha portato il portiere greco al club biancoceleste, ha parlato della sua esperienza in prestito al Bournemouth iniziata a gennaio e delle prospettive per la prossima stagione! La società dovrà valutare attentamente il suo reinserimento e pianificare un percorso che valorizzi il giovane portiere. Vi riportiamo le sue dichiarazioni di seguito:

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«Mandas è stato sfortunato, non ha mai trovato l’attimo ‘alla Motta’. Ha fatto tanto bene lo scorso anno, doveva ripartire lui ma è cambiato allenatore che l’ha rimandato indietro nelle gerarchie. Questo è stato un bel down dopo il bellissimo up. Probabilmente meritava di continuare per il suo percorso di crescita e aveva anche una sua logica: il portiere più giovane, anche per il mercato, per valorizzarlo. Ma poi che gli vogliamo dire a Sarri? È giusto che gestisca la sua squadra, decidono gli allenatori. Massimo rispetto, è andata così. Gli ‘up and down’ comunque esistono e bisogna saperli gestire».