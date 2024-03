Sarri Lazio, Piccari sentenzia: «Ciclo finito. Immobile? Mi chiedo se...»

Sarri-Lazio, Marco Piccari, noto giornalista, ha analizzato la situazione del tecnico: il ciclo sembra ormai finito. Le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Marco Piccari ha sentenziato:

PAROLE – «È terminato il ciclo di Sarri alla Lazio. Poi bisogna vedere se intendiamo anche quello della squadra, che sicuramente va ringiovanita. C’è una scollatura per Sarri con la società e con i giocatori. Alla Roma è arrivato un allenatore che con sette panchine in Serie A ha dato già risposte importanti, lavorando con più sistemi di gioco. Non si può parlare sempre di squadra non all’altezza, credo che il ciclo sia finito. Serve un allenatore con un nuovo progetto e con delle nuove idee, senza dare troppe responsabilità ai singoli. Ho letto cose vergognose su Immobile, purtroppo però questa è la vita dell’attaccante. Chi me lo dice che con un altro allenatore Immobile non possa dare ancora due anni di alto livello alla Lazio?».