Sarri Lazio, Cardone mette in guardia tutti: «Se non dovesse vedere futuro, a giugno potrebbe lasciare…»
Sarri Lazio, Cardone mette in guardia i tifosi biancocelesti: «Se non dovesse vedere futuro, a giugno potrebbe lasciare…»
In collegamento con Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha fatto il punto sul momento della Lazio, soffermandosi su diversi temi di attualità. Ha parlato anche del futuro di Maurizio Sarri.
Di seguito le sue dichiarazioni:
PAROLE – «Se Sarri non dovesse vedere futuro, a giugno potrebbe lasciare la Lazio, anche perché non è vero che non aveva altre richieste in estate. La Fiorentina su tutte si era fatta avanti, ma Pradè non era favorevole al suo arrivo; ora lui non c’è più, quindi l’opzione Sarri per la Fiorentina del futuro è viva.
Tuttavia non credo che Lotito possa permettersi di perdere l’allenatore. Al di là dell’aspetto ambientale ed economico, anche tecnicamente lui è da tenere perché è in grado di valorizzare i calciatori».
