 Sarri Lazio, Cardone mette in guardia tutti: «Se non dovesse vedere futuro, a giugno potrebbe lasciare...»
Connect with us

Hanno Detto

Sarri Lazio, Cardone mette in guardia tutti: «Se non dovesse vedere futuro, a giugno potrebbe lasciare…»

Published

31 minuti ago

on

By

Sarri
Roma 05/12/2023 - Coppa Italia / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri Lazio, Cardone mette in guardia i tifosi biancocelesti: «Se non dovesse vedere futuro, a giugno potrebbe lasciare…»

In collegamento con Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha fatto il punto sul momento della Lazio, soffermandosi su diversi temi di attualità. Ha parlato anche del futuro di Maurizio Sarri.

Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE «Se Sarri non dovesse vedere futuro, a giugno potrebbe lasciare la Lazio, anche perché non è vero che non aveva altre richieste in estate. La Fiorentina su tutte si era fatta avanti, ma Pradè non era favorevole al suo arrivo; ora lui non c’è più, quindi l’opzione Sarri per la Fiorentina del futuro è viva. 

Tuttavia non credo che Lotito possa permettersi di perdere l’allenatore. Al di là dell’aspetto ambientale ed economico, anche tecnicamente lui è da tenere perché è in grado di valorizzare i calciatori».

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.