Sarri, il Milan PENSA all’ex Lazio: progetto INTRIGANTE e questa è la PRIORITÀ

Maurizio Sarri potrebbe tornare ad allenare in Serie A dopo l’esperienza con la Lazio: sulle sue tracce il Milan

Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti su Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio:

PAROLE – «Maurizio Sarri ha voglia di tornare presto in pista. E negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi dall’estero, anche da posti lontani, che lui per il momento non ha preso in considerazione. La scorsa estate aveva detto no al Panathinaikos e non solo. La sua priorità resta quella di aspettare la Serie A, aspettando le prossime evoluzioni (compresa quella del Milan). Il suo nome è stato accostato alla Roma, senza che ci fosse il minimo fondamento o il minimo contatto, infatti siamo ai dettagli con Juric. Sarri valuterà con calma proposte lontane dall’Italia, il Milan potrebbe essere un progetto per lui intrigante considerato che conosce o ha allenato almeno tre-quattro calciatori rossoneri. Ma sono discorsi per il momento prematuri, Fonseca avrà il derby per provare a rialzarsi, eventuali evoluzioni le vedremo soltanto da domenica sera in poi. Sarri sta studiando calcio, pronto a ripartire. E vorrebbe farlo al più presto possibile, magari in Serie A prima di valutare altre opzioni».