Sarri, Feyenoord e derby con la Roma: tutto in 72 ore

Prima il Feyenoord in Europa League e poi il derby con la Roma in campionato: la Lazio di Sarri si gioca tutto in 72 ore.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, questi saranno probabilmente i giorni più importanti da quando il toscano è sulla panchina biancoceleste. Oltre ai valori tecnici, conterà anche la solidità mentale. Qualche cambio potrebbe esserci (a Rotterdam Hysaj, Patric, Marcos Antonio e Basic possibili titolari), ma il mister si affiderà soprattutto ai suoi fedelissimi. Perché è vietato sbagliare.